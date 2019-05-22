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12:15, 22 мая 2019 292

Для рязанцев продлили акцию «Плати дешевле с картой Visa»

Для рязанцев продлили акцию «Плати дешевле с картой Visa»

Рязанцы могут сэкономить два рубля на проезде в общественном транспорте при оплате картой Visa. Акция начала действовать с 21 марта.

Теперь проехать в транспорте по сниженной стоимости можно будет до 30 июня включительно.

Получить скидку на проезд могут держатели банковских карт Visa с поддержкой бесконтактной технологии оплаты. При этом поддерживается оплата как картой, так и мобильными устройствами с поддержкой технологий Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay.

Акция проводится с участием оператора ОСОП «Ресурсы партнеров Рязань» и ПС Visa при поддержке администрации Рязани и «Сбербанка».

«Существенное увеличение числа безналичных оплат в общественном транспорте показывает, что акция „Плати дешевле с картой Visa“ пользуется большой популярностью. И это самая высокая оценка, которую мы могли получить от жителей города» — отметила заместитель управляющего Рязанским отделением «Сбербанка» Татьяна Секретарева.


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