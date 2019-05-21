В Рязани ищут пропавшую 31-летнюю женщину

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Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам:
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.