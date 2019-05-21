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Уличным музыкантам перекроют доступ к электрощиту на Почтовой. Об этом говорится в ответе мэрии на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
Одна из рязанок пожаловалась на ночной шум от музыкантов на главной пешеходной улице города, которые подключают электронные гитары и колонки к щитку.
«Сегодня всю ночь через усилители орали песни. Закон на нашей стороне — ночью шум 30 дБ, а мы слушаем все 80. Это же издевательство над жителями многоквартирного дома», — написала женщина.
Мэрия пояснила, что музыканты подключились к щитку самовольно, поэтому свободный доступ к нему планируют ограничить.
«Щиток установлен силами МУП „РГРЭС“ для использования его в праздники на улице Почтовой. Музыкальная группа, выступающая напротив дома № 62 на Почтовой улице, за разрешением в администрацию города не обращалась», — говорится в ответе администрации.
Напомним, ранее ранее рязанцы
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