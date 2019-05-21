Три поезда с пассажирами застряли в московском метро

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Фото: Ru.wikipedia.org
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии метро в Москве, сообщает
«Пассажиров одного поезда переводим в подъехавший исправный поезд. Скоро он отправится на ближайшую станцию», — говорится в
Основной причиной сбоя стала потеря напряжения в контактной рельсе.
Представитель экстренных служб рассказал что больше тысячи пассажиров уже эвакуировали и вывели на улицу из застрявших поездов.
Станции «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха» Большой кольцевой линии закрыты для входа.
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