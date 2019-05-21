Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:47, 21 мая 2019 1 576
 0    0

Торги по продаже леса в Заборье приостановили после жалобы в ФАС

Торги по продаже леса в Заборье приостановили после жалобы в ФАС

Торги по продаже леса в Заборье приостановили после жалобы в ФАС. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили на сайте торгов.

Как отметили активисты, которые выступают против продажи, антимонопольщики сочли их заявление «достаточно серьезным для приостановки торгов».

Напомним, аукцион по продаже участков с лесопосадкой должен был пройти 22 мая. Жалобу на торги рассмотрят в пятницу, 24 мая, в рязанском УФАС.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 39 112
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 37 562
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 370
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 629
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 703
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум