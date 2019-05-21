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Торги по продаже леса в Заборье приостановили после жалобы в ФАС. Об этом в понедельник, 20 мая,
Как отметили активисты, которые
Напомним, аукцион по продаже участков с лесопосадкой должен был пройти 22 мая. Жалобу на торги
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Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.