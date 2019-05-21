Рязанка попала в суперфинал всероссийского конкурса «Королева леса 2019»

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Рязанка Софья Филиппова попала в суперфинал всероссийского конкурса «Королева леса 2019». Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте».
Участница работает в «Центре защиты леса Рязанской области», занимает должность и.о. начальника информационно-аналитического отдела.
Суперфинал пройдет 7-10 августа на территории спортивно-туристического комплекса «Малиновка» под Архангельском. Девушки поборются за главный приз — автомобиль.
Справка
Конкурс «Королева Леса» — специальный проект чемпионата России «Лесоруб XXI века». Конкурс развивает тему профессиональных достижений специалистов лесной отрасли и ориентирован на представительниц прекрасного пола.
Фото со страницы Софьи Филипповой
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.