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На Южной окружной до осени ограничат движение транспорта. Об этом сообщил
Временное ограничение движения ввели из-за проведения капремонта путепровода через железную дорогу на 190-м километре федеральной трассы М-5 «Урал»
Проезжую часть сузили до одной полосы, на участках организовали реверсивное движение со светофором. Скорость ограничат до 40 км/ч. Такая схема движения на мостах будет действовать до сентября 2019 года.
Во время капремонта дорожники заменят покрытие, опорные части и перильное ограждения.
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