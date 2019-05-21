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16:11, 21 мая 2019 2 550
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Бывшую начальницу шиловской почты осудили за присвоение ста тысяч

Бывшую начальницу шиловской почты осудили за присвоение ста тысяч

Бывшую начальницу отделения почтовой связи Дудкино Шиловского района осудили за присвоение денег. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в период марта по июнь 2018 года женщина незаконно получила 101 032 рубля.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к условному заключению на полтора года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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