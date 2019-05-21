Бывшую начальницу шиловской почты осудили за присвоение ста тысяч

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Бывшую начальницу отделения почтовой связи Дудкино Шиловского района осудили за присвоение денег. Об этом сообщил
Известно, что в период марта по июнь 2018 года женщина незаконно получила 101 032 рубля.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к условному заключению на полтора года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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