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Жители Заборья пронумеровали деревья в лесу, который выставили на торги. Акцию провели в субботу, 18 мая.
По словам жителей на аукцион, который пройдет 22 мая, выставили земельные участки с лесопосадкой, входящей в охранную зону «Есенинская Русь».
«Мы поняли, что через неделю лес продадут, и неизвестно, как новый владелец решит распорядиться землей, поэтому вместе с соседями и „ЭРА“ мы изготовили стикеры для учета деревьев», — рассказывает организатор акции Анна Керносова.
По ее словам, жители заявились на аукцион, чтобы в будущем оспорить результаты.
«Если землю все-таки продадут, мы намерены контролировать законность действий нового владельца. Это рекреационная зона. Можно делать на территории парк, строить санаторий, дом отдыха, кемпинг, аквапарк, поэтому вырубать деревья можно только частично. Если новый владелец территории начнет выходить за пределы этих ограничений, мы будем жаловаться, писать письма, поднимать шум», — подчеркнула Керсонова.
Во время акции жители Заборья насчитали более 200 взрослых сосен и около 100 берез.
Активист Игорь Кочетков рассказывает, что земельные участки, выставленные на продажу, относятся к рекреационной зоне, где разрешено строительство.
«В этой зоне можно построить апартаменты под видом корпусов пансионата. В данном случае ошибка в Правила землепользования и застройки — это легализация будущего строительства», — отметил активист.
Ранее жители Заборья рассказывали, что местный глава сельского поселения
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