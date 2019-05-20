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15:47, 20 мая 2019 343
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В Тульской области сгорели четыре автомобиля

В Тульской области сгорели четыре автомобиля

В понедельник, 20 мая, в деревне Судаково Тульской области загорелись четыре автомобиля, пишет «myslo.ru».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в 4620. На месте происшествия работали два расчета. Пострадавших нет.

По данным источника, все четыре автомобиля — Audi A6, BMW X5, BMW X6, ВАЗ-2110 — имеют отношение к бывшему барону косогорского цыганского табора.


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