В Тульской области сгорели четыре автомобиля

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В понедельник, 20 мая, в деревне Судаково Тульской области загорелись четыре автомобиля, пишет «myslo.ru».
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в 4620. На месте происшествия работали два расчета. Пострадавших нет.
По данным источника, все четыре автомобиля — Audi A6, BMW X5, BMW X6, ВАЗ-2110 — имеют отношение к бывшему барону косогорского цыганского табора.
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