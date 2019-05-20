В Тамбовской области опрокинулась «Лада», водитель погиб

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области опрокинулась Lada Kalina, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 18 мая, примерно в 4:00, недалеко от села Голынщина Кирсановского района. Мужчина 1986 года рождения не справился с управлением, машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанин в маске украл деньги из шкафа пенсионерки
|
cледующая новость →За выходные в Рязани и Новомичуринске изъяли более 90 литров спиртного
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.