В Рязани выступит солистка одесской группы Flёur

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В четверг, 23 мая, в Рязани выступит Елена Войнаровская, солистка одесской группы Flёur.
После распада группы певица продолжает сольную карьеру, записывает авторские песни, эстетически близкие романтичному духу Flёur.
В Рязани Войнаровская выступит с новым составом группы (включая виолончель, фортепиано, флейта), исполнит как песни из наследия Flёur, так и композиции с сольных альбомов.
Также рязанцев ждет презентация нового сингла «Твоя правда».
Концерт состоится в кафе-клубе «Старый парк» по адресу: Газетный переулок, дом №2. Билеты можно купить онлайн на
Справки по телефону: 25-23-20.
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