В Рязани появилась Императорская аллея

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В понедельник, 20 мая, в Рязани заложили Императорскую аллею. Об этом сообщил
Аллея появилась в парке имени Полонского около рязанского «Политеха». Ранее в здании располагалась первая мужская гимназия. Закладку аллеи приурочили к 115-й годовщине посещения гимназии императором Николаем II.
Одно из деревьев аллеи посадил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
«И самое главное для вас, дорогие студенты, иметь привычку к добрым делам, стремиться к творчеству, делать в жизни добрые, конструктивные, хорошие вещи», — отметил священнослужитель.
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