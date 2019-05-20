Тамбовчанин угрожал убийством родственнику соседки

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На тамбовчанина завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщила
В полицию поступило сообщение о возникшем конфликте в селе Скачиха. На место выехал участковый. Выяснилось, что во дворе дома, принадлежащего 79-летней женщине, произошла ссора, в результате которой 63-летний сосед пенсионерки угрожал убийством 55-летнему родственнику женщины.
Участковый усмирил мужчину, которого доставили в отдел полиции для дачи показаний. Нож как вещественное доказательство изъяли и отправили на экспертизу.
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