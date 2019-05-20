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10:50, 20 мая 2019 785

Рязанский приборный завод подготовил лагерь отдыха «Лучезарный» к летнему сезону

Рязанский приборный завод подготовил лагерь отдыха «Лучезарный» к летнему сезону

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») провели генеральную уборку в детском спортивном комплексе «Лучезарный» перед открытием первой летней смены. Организатором выступил Молодежный центр предприятия.

В мероприятиях по благоустройству лагеря поучаствовали более 50 заводчан из разных подразделений. В их числе — рабочие, инженеры, руководители.

«Подготовка лагеря к приему детей стала доброй традицией для нас, — сказал председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Дмитрий Клиншов. — Заводской „десант“ по наведению порядка „высаживался“ в течение трех дней. Мы расчистили территорию от хвои, шишек и сухих веток. Многие из нас, будучи детьми, отдыхали в „Лучезарном“ с большим удовольствием, и нам очень хочется, чтобы и нынешнему поколению ребят здесь было комфортно и интересно».

Спортивный комплекс АО «ГРПЗ» «Лучезарный» находится в Спасском районе. В лесном массиве на территории 7,2 гектара расположены пять корпусов, столовая, крытая веранда, помещения для работы кружков, библиотека. В лагере есть два бассейна c подогревом, веревочный парк, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, хоккейная коробка, спортивная полоса препятствий.

В 2018 году в лагере появился новый аттракцион — лазертаг. В том же году благоустроили территорию, отремонтировали корпуса. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной, есть Wi-Fi.

Спортивный комплекс принимает около 2000 детей ежегодно во время каникул. Дети работников завода отдыхают в «Лучезарном» на льготных условиях всего за 10% от стоимости путевки.


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