Рязанский приборный завод подготовил лагерь отдыха «Лучезарный» к летнему сезону

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») провели генеральную уборку в детском спортивном комплексе «Лучезарный» перед открытием первой летней смены. Организатором выступил Молодежный центр предприятия.
В мероприятиях по благоустройству лагеря поучаствовали более 50 заводчан из разных подразделений. В их числе — рабочие, инженеры, руководители.
«Подготовка лагеря к приему детей стала доброй традицией для нас, — сказал председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Дмитрий Клиншов. — Заводской „десант“ по наведению порядка „высаживался“ в течение трех дней. Мы расчистили территорию от хвои, шишек и сухих веток. Многие из нас, будучи детьми, отдыхали в „Лучезарном“ с большим удовольствием, и нам очень хочется, чтобы и нынешнему поколению ребят здесь было комфортно и интересно».
Спортивный комплекс АО «ГРПЗ» «Лучезарный» находится в Спасском районе. В лесном массиве на территории 7,2 гектара расположены пять корпусов, столовая, крытая веранда, помещения для работы кружков, библиотека. В лагере есть два бассейна c подогревом, веревочный парк, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, хоккейная коробка, спортивная полоса препятствий.
В 2018 году в лагере появился новый аттракцион — лазертаг. В том же году благоустроили территорию, отремонтировали корпуса. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной, есть Wi-Fi.
Спортивный комплекс принимает около 2000 детей ежегодно во время каникул. Дети работников завода отдыхают в «Лучезарном» на льготных условиях всего за 10% от стоимости путевки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа выезде из Тулы опрокинулась автоцистерна
|
cледующая новость →В Липецке для онкобольных построят хирургический корпус
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.