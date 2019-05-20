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Рязанские невесты устроят забег на шпильках. Об этом сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет в пятницу, 31 мая, в 16:00. Принять участие могут девушки от 18 лет.
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В финале организуют шоу в ресторане с напитками и фуршетом, куда пригласят диджея Sessi Drive из Санкт-Петербурга.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.