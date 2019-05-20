«Мармакс» рассказал о «приватной атмосфере» комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«
«В жилом комплексе будет реализована уникальная система шумоизоляции стен и пола. По проекту в доме будет всего два подъезда, восемь жилых этажей и один этаж для коммерции. Здесь вы и ваши соседи будете жить в гармонии, созданной специально для каждого из вас», — рассказали в компании.
В пресс-центре отметили, что на первом коммерческом этаже жилого комплекса расположатся магазины и кофейни.
«Специально для жителей комплекса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ мы разработали современные концепции комфортной жизни: лифт до супермаркета, личный бесплатный фитнес-зал и закрытый двор-галерея. Это не просто современный комфорт, это привилегии, которыми сможет воспользоваться каждый из владельцев квартир», — пояснили в «Мармакс».
Представители компании также отметили, что за «приватность атмосферы» отвечает многоуровневая система безопасности, которая включает контроль доступа, систему круглосуточного видеонаблюдения мест общественного пользования и периметра дома.
Получить подробную информацию об индивидуальных условиях покупки и бронирования можно по телефону отдела продаж: 500-005.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская область выделит еще 30 миллионов на высокотехнологичную медпомощь
|
cледующая новость →В Туле на улице обнаружили труп мужчины
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.