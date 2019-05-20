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17:03, 20 мая 2019 240

«Мармакс» рассказал о «приватной атмосфере» комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал о «приватной атмосфере» комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал о «приватной атмосфере», которой отличается комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«В жилом комплексе будет реализована уникальная система шумоизоляции стен и пола. По проекту в доме будет всего два подъезда, восемь жилых этажей и один этаж для коммерции. Здесь вы и ваши соседи будете жить в гармонии, созданной специально для каждого из вас», — рассказали в компании.

В пресс-центре отметили, что на первом коммерческом этаже жилого комплекса расположатся магазины и кофейни.

«Специально для жителей комплекса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ мы разработали современные концепции комфортной жизни: лифт до супермаркета, личный бесплатный фитнес-зал и закрытый двор-галерея. Это не просто современный комфорт, это привилегии, которыми сможет воспользоваться каждый из владельцев квартир», — пояснили в «Мармакс».

Представители компании также отметили, что за «приватность атмосферы» отвечает многоуровневая система безопасности, которая включает контроль доступа, систему круглосуточного видеонаблюдения мест общественного пользования и периметра дома.

Получить подробную информацию об индивидуальных условиях покупки и бронирования можно по телефону отдела продаж: 500-005.


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