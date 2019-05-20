В Рязани пропал 55-летний мужчина

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В Рязани пропал 55-летний Эдуард Логинов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 18 мая.
Приметы: рост 168-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Предположительно, он был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, камуфлированную бандану, черные кроссовки. С собой у мужчины был синий велосипед «Стелс» с красным подсумком.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.