В рязанском селе загорелся дом, погиб мужчина

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В четверг, 2 мая, в селе Реткино Рязанского района загорелся дом. Об этом сообщили в
Сообщение о происшествии поступил в 6:00. В ведомстве уточнили, что на пожаре погиб мужчина 1957 года рождения.
На место происшествия выезжали три расчета и семь человек личного состава.
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