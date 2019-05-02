В Рязани прошел «Большой белый бал»

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В воскресенье, 28 апреля, в музыкальном театре прошел «Большой белый бал». Мероприятие приурочили к Году театра, сообщили организаторы.
В трехчасовую танцевальную программу вошли кадриль, мазурка, полька, контрдансы и вальсы.
Кроме того, президент ассоциации исторического и социального танца России Элана Аносова на балу вручила руководителю студии «Белый Балъ» Анне Карпаковой сертификат о вступлении рязанской студии в ассоциацию.
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