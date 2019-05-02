В Кадоме безработный украл велосипед у сотрудника больницы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Кадоме безработный мужчина украл велосипед. Об этом сообщила
В полицию поступило заявление от 58-летнего сотрудника районной больницы о том, что в дневное время с территории учреждения похищен велосипед, на котором мужчина приезжал на работу.
Полицейским удалось найти похитителя. Им оказался неработающий 33-летний житель села Никитино Кадомского района. Мужчина ранее судим за повторное управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Украденный велосипед изъяли и вернули владельцу.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьШиловец получил срок за переделку ружья в обрез
|
cледующая новость →Касимовского студента наградили за помощь в тушении пожара
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.