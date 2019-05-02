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В центре Рязани из-за столкновения легковушек образовалась пробка. Видео произошедшего опубликовали в instagram rzn_life.
Авария произошла в четверг, 2 мая, на пересечении улиц Каширина и Семинарской.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока машин в сторону остановки «Дом Художника» не превышает пяти километров в час.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.