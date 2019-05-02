Рязанцам предложили подарить молодоженам лес вместо букета

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В преддверии свадебного сезона проект «ПосадиЛес» рязанцам предложили подарить молодоженам лес. Деревья посадят на пострадавших от пожаров территориях весной и осенью, сообщили представители движения ЭКА.
Внести пожертвование на посадку выбранного числа деревьев можно на
«Лес станет символом любви и долгих лет совместной счастливой жизни ваших близких. Посаженные в честь молодоженов деревья также станут вашим вкладом в будущее и отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают», — отметил руководитель проекта Марианна Мунтяну.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани прошел «Большой белый бал»
|
cледующая новость →В магазинах Нижнего Новгорода появились георгиевские ленточки со свастикой
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.