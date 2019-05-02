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12:31, 2 мая 2019 2 846
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Курсанты Академии ФСИН помогли ветерану подготовиться к дачному сезону

Курсанты Академии ФСИН помогли ветерану подготовиться к дачному сезону

Фото: УФСИН по Рязанской области

Курсанты Академии ФСИН помогли 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Виталию Толстову подготовиться к дачному сезону. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Учащиеся привели в порядок приусадебный участок, избавились от сорняков и подготовили почву под посадку.

«В знак благодарности молодому поколению Виталий Сергеевич снова достал семейные альбомы и за чашкой чая рассказал историю своей долгой интересной жизни», — отметили в сообщении.

Курсанты узнали о военной биографии ветерана. В январе 1943 года Толстова призвали в Красную Армию и направили в первое Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР, которое окончил в январе 1944 года, получив звание младшего лейтенанта. В дальнейшем его служба проходила в подразделениях главного разведывательного управления, в том числе за рубежом. День Победы он встретил в Будапеште.

«Я вырос в Бежице. Сейчас это район Брянска. А до войны был, хоть и маленький, но вполне самостоятельный город. Там находился один из крупнейших в стране заводов по выпуску паровозов и вагонов „Красный профинтерн“. Я эту патриотическую закалку впитал с молодых лет. Нас не один враг не смог бы сломить! Поколение у нас такое — упрямое. Без этой уверенности человек в жизни теряет очертания. А когда веришь, то и горы свернуть можно», — рассказал ветеран.


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