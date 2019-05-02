Экс-футболистку «Рязани-ВДВ» назначили арбитром финала женской Лиги чемпионов

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Экс-футболистку «Рязани-ВДВ» Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром финала женской Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный
Матч между «Лионом» и «Барселоной» пройдет в Будапеште 18 мая.
Пустовойтова является арбитром международной категории с 2009 года и отработала на 59 матчах под эгидой УЕФА.
Помогать ей будут Екатерина Курочкина (Россия) и Петруца Югулеску (Румыния). Каталин Кульчар (Венгрия) будет четвертым арбитром.
Справка
С 2000 по 2003 год Пустовойтова выступала за футбольный клуб «Рязань-ВДВ», с 2003 по 2004 играла в «Россиянке». В 2000 году стала чемпионкой России.
Фото со страницы «ВКонтакте» Анастасии Пустовойтовой
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