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Возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв. Пострадали 14 человек, передает
Бобма взорвалась рядом с туристическим автобусом в районе нового Национального музея в Каире. Он находится рядом с пирамидами в районе Гизы.
Подробностей пока нет.
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#BREAKING Egyptian Media: Explosion reportedly targets tourist bus near #Giza pyramids in #Egypt. pic.twitter.com/BLtRetMexj— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 19 мая 2019 г.
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