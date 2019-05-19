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16:30, 19 мая 2019 2 952
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Возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв

Возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв

Возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв. Пострадали 14 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Бобма взорвалась рядом с туристическим автобусом в районе нового Национального музея в Каире. Он находится рядом с пирамидами в районе Гизы.

Подробностей пока нет.

Фото Raveen Aujmaya в Twitter


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