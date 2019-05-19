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Рязанские школьники и студенты представили на ярмарке свои товары. В ассортименте были продукты питания, сельскохозяйственная продукция, инструменты, швейные и столярные изделия, спортивный и садовый инвентарь, стройматериалы, предметы искусства и поделки,
Ярмарку устроили в Лесопарке. Товары подготовили 50 школ, интернатов и учреждений дополнительного образования, а также 26 областных профессиональных образовательных организаций. Более двух тысяч школьников из Рязани, Рязанского, Захаровского и Рыбновского районов побывали на экскурсиях и мастер-классах. Им также рассказали о программах колледжей и техникумов региона.
Фото рязанского минобразования
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