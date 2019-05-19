Стал известен победитель «Евровидения-2019»

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Победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade, передает
Итоги подвели по результатам голосования зрителей и оценки жюри.
На втором месте оказался итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов).
Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третье место. Артист набрал 369 баллов. Он выступил с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Финал прошли в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве. За победу боролись представители 26 стран.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.