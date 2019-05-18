В Рязанской области пропал 15-летний подросток

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В Рязанской области пропал 15-летняя Екатерина Лаврова, сообщили в
С 13 мая 2019 года местонахождение рязанки неизвестно.
Приметы: рост 174 см, телосложение худощавое, волосы длинные светло-русые, глаза карие.
Была одета: розовая болоневая куртка, черная юбка, черно-белые балетки.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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