В Рязанской области ищут родственников погибшего красноармейца

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В Рязанской области поисковики ищут родственников красноармейца Болдырева Ивана Матвеевича, 1912 года рождения. Об этом сообщила
20 октября 2018 года в Смоленской области Вяземского района обнаружили останки солдата, при нем был смертельный медальон на имя уроженца Рязани.
Захоронение бойца планируется на осень.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.