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15:21, 18 мая 2019 1 443
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Украинский митрополит провел службу в рязанском соборе

Украинский митрополит провел службу в рязанском соборе

Фото: Рязанская епархия

В четверг, 16 мая, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани, сообщил сайт рязанской епархии.

По словам митрополита Луки, ему особо близок святитель Василий Рязанский, к которому люди часто обращаются при клевете и в других скорбях и искушениях, встречающихся на жизненном пути. После литургии все паломники смогли поклониться рязанскому первосвятителю.

Также монахиня Мелетия (Панкова) познакомила гостей с другими рязанскими святынями. Матушка провела для делегации из Запорожья экскурсию по храмам кремля и музею «Древлехранилище», часть экспозиции которого также располагается в стенах церквей.


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