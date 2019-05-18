Украинский митрополит провел службу в рязанском соборе

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Фото: Рязанская епархия
В четверг, 16 мая, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани, сообщил
По словам митрополита Луки, ему особо близок святитель Василий Рязанский, к которому люди часто обращаются при клевете и в других скорбях и искушениях, встречающихся на жизненном пути. После литургии все паломники смогли поклониться рязанскому первосвятителю.
Также монахиня Мелетия (Панкова) познакомила гостей с другими рязанскими святынями. Матушка провела для делегации из Запорожья экскурсию по храмам кремля и музею «Древлехранилище», часть экспозиции которого также располагается в стенах церквей.
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