RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанка украла телефон у пригласившего ее в гости мужчины. Об этом
Горожанин познакомился с девушкой на улице. Он пригласил ее к себе домой и угостил алкоголем. Когда 32-летний мужчина уснул, рязанка забрала его смартфон и ушла.
Пострадавший назвал полицейским имя новой знакомой и описал ее внешность.
«По характерным особенностям внешности оперативник, который уже не первую пятилетку служит в этом районе города, быстро узнал 24-летнею рязанку», — рассказали в пресс-службе.
Ранее девушку судили за кражу.
У подозреваемой изъяли телефон. На нее завели уголовно дело по части 2 статьи 158 УК. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов посадил сосны в солотчинском лесу
|
cледующая новость →В Сапожке подросток ограбил пенсионерку
Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.