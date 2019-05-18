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Фото: Pixabay.com
Рязанцам предложили проверить родинки на рак. Акцию ко Дню диагностики меланомы проведут в кожвендиспансере в понедельник, 20 мая,
Врачи консультируют по записи федеральной горячей линии:
«На сегодняшний день широко внедряется в практику огромное количество современных таргетных имунобиологических лекарственных препаратов, но залогом успешного лечения этой опасной опухоли кожи является своевременная диагностика», — напомнили в минздраве.
Главврач кожвендиспансера Елена Большакова отметила, что в учреждении есть все условия для ранней диагностики меланомы. Медики работают вместе с коллегами из онкодиспансера.
Напомним, в прошлом году во время акции в кожвене у троих рязанцев
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