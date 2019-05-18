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12:04, 18 мая 2019 1 822
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Рязанцам предложили проверить родинки на рак

Рязанцам предложили проверить родинки на рак

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили проверить родинки на рак. Акцию ко Дню диагностики меланомы проведут в кожвендиспансере в понедельник, 20 мая, сообщили в региональном минздраве.

Врачи консультируют по записи федеральной горячей линии: 8 (800) 200-03-45. Также можно попасть на прием без записи, в порядке очередности.

«На сегодняшний день широко внедряется в практику огромное количество современных таргетных имунобиологических лекарственных препаратов, но залогом успешного лечения этой опасной опухоли кожи является своевременная диагностика», — напомнили в минздраве.

Главврач кожвендиспансера Елена Большакова отметила, что в учреждении есть все условия для ранней диагностики меланомы. Медики работают вместе с коллегами из онкодиспансера.

Напомним, в прошлом году во время акции в кожвене у троих рязанцев нашли рак.


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