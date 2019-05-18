Возле ТЦ «Круиз» иномарка врезалась в рекламный щит заправки после ДТП

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На Солотчинском шоссе иномарка врезалась в рекламный щит заправки. Фотографии опубликованы в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла вечером в субботу, 18 мая, возле ТЦ «Круиз».
Предположительно, легковушку отбросило после столкновения с внедорожником.
На месте ДТП наблюдается большое скопление людей.
Также там работают сотрудники ДПС, МЧС и «скорая» помощь.
Пользователи в комментариях рассказали, что авария произошла из-за мотоциклиста.
Информация о пострадавших и обстоятельства выясняются.
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Сильное ДТП перекрёсток Есенина - пр-д Речников. Около Шела. Официальной информации ещё не поступало. #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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