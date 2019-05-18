Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках

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Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через реку Трубеж в Борках. Ответ администрации опубликовали в
Ранее СМИ заметили на пешеходной дорожке
По словам представителя администрации, мост на указанном участке признан аварийным в декабре 2018 года.
«С начала 2019 работы по восстановлению покрытия проезжей части выполнялись пять раз. В апреле на пешеходной части тротуара обнаружено расширение сквозных провалов асфальта. Перильное ограждение отклонилось на 25 см», — говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что пешеходный переход с 8 мая закрыли, но позже неизвестные сорвали оградительную ленту.
«Участившиеся факты разрушения вызваны неудовлетворительным состоянием конструктивных слоев мостового полотна и основных несущих конструкций сооружения. В настоящее время мост и подходы к нему включены в перечень объектов по капремонту дорог на 2020 год. В мае запланирован осмотр состояния сооружения», — рассказали в администрации.
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