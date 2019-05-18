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21:26, 18 мая 2019 4 475
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Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках

Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках

Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через реку Трубеж в Борках. Ответ администрации опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Ранее СМИ заметили на пешеходной дорожке дыры. Как отметили журналисты, ограждение наклонилось, его металлические конструкции оголены и «рискуют в любой момент рухнуть». Предупреждающих об опасности знаков и табличек на мосту нет.

По словам представителя администрации, мост на указанном участке признан аварийным в декабре 2018 года.

«С начала 2019 работы по восстановлению покрытия проезжей части выполнялись пять раз. В апреле на пешеходной части тротуара обнаружено расширение сквозных провалов асфальта. Перильное ограждение отклонилось на 25 см», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что пешеходный переход с 8 мая закрыли, но позже неизвестные сорвали оградительную ленту.

«Участившиеся факты разрушения вызваны неудовлетворительным состоянием конструктивных слоев мостового полотна и основных несущих конструкций сооружения. В настоящее время мост и подходы к нему включены в перечень объектов по капремонту дорог на 2020 год. В мае запланирован осмотр состояния сооружения», — рассказали в администрации.


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