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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов вручил ключи от новой лесной техники. В субботу, 18 мая, перед
Политик отметил, что в регионе и дальше продолжится работа по охране и защите леса от пожаров и вредителей. «Все помнят недавнее время, когда наша область значительно пострадала от лесного пожара. Такого допускать больше нельзя», — подчеркнул глава региона.
Тракторы передадут пожарно-химическим станциям в Шилове, Касимове, Выше Шацкого района и Кипчакове Кораблинского района, а УАЗы в Касимов и Сосновку Касимовского района.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.