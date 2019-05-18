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10:55, 18 мая 2019 1 995
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Любимов посадил сосны в солотчинском лесу

Любимов посадил сосны в солотчинском лесу

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов посадил сосны в солотчинском лесу. В субботу, 18 мая, политик поучаствовал в акции «Лес Победы» вместе с ветераном Сергеем Лисенковым.

Политик пояснил, что высадка проводится «не для показухи», а чтобы восстановить участок, на котором производили санитарную вырубку.

«Сюда пришли неравнодушные рязанцы, которые хотят внести свой вклад в увековечивание памяти ветеранов. Все пришли добровольно, — подчеркнул губернатор. — Участники акции через несколько лет могут прийти и сказать: «Это дерево посадил я».

Всего на пяти гектарах солотчинского леса вблизи деревни Полково высадили 20 тысяч саженцев и сеянцев сосны. «Чем больше леса, тем легче дышится. Дай бог, чтобы все принялись», — заключил глава региона.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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