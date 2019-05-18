Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:30, 18 мая 2019 133
 0    0

В Рязани наградили победителей международной олимпиады курсантов военных вузов

В Рязани наградили победителей международной олимпиады курсантов военных вузов

В субботу, 18 мая, в Рязани наградил победителей международной олимпиады курсантов военных вузов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Николай Любимов отметил, что продемонстрированные достижения станут образцом для тех, кто только начал постигать азы военной науки, и послужат примером того, как нужно стремиться к цели и достигать ее.

«За победу боролись лучшие курсанты военных вузов России и стран СНГ. Они достойно представили свои команды, показали навыки отличной боевой и физической подготовки, крепкие знания в области права, оказания первой медпомощи, ориентирования на местности», — сказал губернатор.

Международная олимпиада проходила с 13 по 18 мая на базе рязанского училища ВДВ. В соревнованиях приняли участие свыше 300 курсантов из России, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Победителем стала команда РГВВДКУ. Курсантов наградили Кубком «Председателя Совета Министров обороны государств — участников СНГ — Министра обороны РФ».

После награждения состоялся концерт.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
9 часов назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 37 839
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 34 141
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 031
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 359
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
19:59, 16 мая 2019 21 604
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум