В Рязани наградили победителей международной олимпиады курсантов военных вузов

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В субботу, 18 мая, в Рязани наградил победителей международной олимпиады курсантов военных вузов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Николай Любимов отметил, что продемонстрированные достижения станут образцом для тех, кто только начал постигать азы военной науки, и послужат примером того, как нужно стремиться к цели и достигать ее.
«За победу боролись лучшие курсанты военных вузов России и стран СНГ. Они достойно представили свои команды, показали навыки отличной боевой и физической подготовки, крепкие знания в области права, оказания первой медпомощи, ориентирования на местности», — сказал губернатор.
Международная олимпиада проходила с 13 по 18 мая на базе рязанского училища ВДВ. В соревнованиях приняли участие свыше 300 курсантов из России, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Победителем стала команда РГВВДКУ. Курсантов наградили Кубком «Председателя Совета Министров обороны государств — участников СНГ — Министра обороны РФ».
После награждения состоялся концерт.
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