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17:23, 18 мая 2019 1 930
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Касимовцы попросили Любимова разобраться в законности сноса Татарской усадьбы

Касимовцы попросили Любимова разобраться в законности сноса Татарской усадьбы

В субботу, 18 мая, на улице Нариманова в Касимове снесли часть исторической Татарской усадьбы. Об этом сообщили в группе «Типичный Касимов».

Отмечается, что здание находится в частной собственности. По словам автора поста, его владелец предлагал общественникам выкупить дом за 3,5 миллиона.

«Администрация не смогла ничего предпринять. Вопрос один, и видимо риторический — как так получилось, что дом с богатой историей продавался из рук в руки без охранных обязательств? Выводы делайте сами», — написали в соцсети.

Местные активисты рассказали, что объект снесли для строительства «Пятерочки».

Касимовцы обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой разобраться в ситуации, поручив прокуратуре «провести проверку законности сноса объекта, потенциально включенного в ценные градоформирующие объекты города».


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