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Жители Тульской области задолжали за газ 203 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
Сейчас компания проводит мероприятия по отключению газоснабжения должникам, которые неоплатили задолженности за потребленный газ.
На 1 мая 2019 года порядка 50 тысяч жителей Тульской области задолжали за газ более 203 миллионов рублей.
Наибольшую задолженность накопили жители индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе, газоснабжение которых до окончания отопительного сезона не прекращалось.
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