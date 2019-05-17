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16:45, 17 мая 2019 722
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Жители Тульской области задолжали за газ 203 миллиона рублей

Жители Тульской области задолжали за газ 203 миллиона рублей

Жители Тульской области задолжали за газ 203 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

Сейчас компания проводит мероприятия по отключению газоснабжения должникам, которые неоплатили задолженности за потребленный газ.

На 1 мая 2019 года порядка 50 тысяч жителей Тульской области задолжали за газ более 203 миллионов рублей.

Наибольшую задолженность накопили жители индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе, газоснабжение которых до окончания отопительного сезона не прекращалось.


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