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Во Владимирской области построят ферму за 350 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт телеканала «
В четверг, 16 мая, губернатор региона Владимир Сипягин и генеральный директор АО «Шихобалово» Анатолий Монастырский поставили подписи под протоколом об условиях инвестиций.
Как уточняет пресс-служба владимирского Белого дома, в 2019—2022 годах в селе Шихобалово Юрьев-Польского района планируют построить новую ферму на 600 голов дойного стада и телятник на 700 голов. Общий объем инвестиций составит около 350 миллионов рублей.
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