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13:26, 17 мая 2019 846
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В выходные рязанских водителей проверят на алкоголь

В выходные рязанских водителей проверят на алкоголь

В выходные, 18-19 мая, рязанских водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы попросили рязанцев «не оставаться равнодушными» и сообщать о нетрезвых водителях и других нарушениях правил дорожного движения по телефонам: 29-74-54, 29-74-64, 112.

Информацию о нарушителях также можно оставить на сайте Госавтоинспекции.


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