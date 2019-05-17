В выходные рязанских водителей проверят на алкоголь

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В выходные, 18-19 мая, рязанских водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Автоинспекторы попросили рязанцев «не оставаться равнодушными» и сообщать о нетрезвых водителях и других нарушениях правил дорожного движения по телефонам: 29-74-54, 29-74-64, 112.
Информацию о нарушителях также можно оставить на
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