В рязанских полуфабрикатах нашли опасные бактерии

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Сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку на мясоперерабатывающем предприятии в Рязани. Об этом сообщила
Выявили следующие нарушения:
Специалисты также отобрали пробы мясной продукции и направили в лабораторию. Выяснилось, что полуфабрикаты не соответствуют требованиям техрегламентов по микробиологическому показателю. В продукте обнаружили бактерии листерии.
Предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Справка
Листерии — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.
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