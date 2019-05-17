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14:08, 17 мая 2019 2 208
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В рязанских полуфабрикатах нашли опасные бактерии 2

В рязанских полуфабрикатах нашли опасные бактерии

Сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку на мясоперерабатывающем предприятии в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выявили следующие нарушения:

  • планировка помещений не обеспечивают поточность технологических операций;
  • в камерах для хранения сырья, а также камере для хранения готовой продукции стеллажи выполнены из абсорбирующего материала (дерево);
  • в цехе мясо разделывают на деревянной колоде, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции;
  • неиспользуемые ножи открыто хранятся на стеллаже;
  • в производственных цехах нет умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды;
  • не обеспечивается должным образом процедура «прослеживаемости пищевой продукции».

Специалисты также отобрали пробы мясной продукции и направили в лабораторию. Выяснилось, что полуфабрикаты не соответствуют требованиям техрегламентов по микробиологическому показателю. В продукте обнаружили бактерии листерии.

Предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Справка

Листерии — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.


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