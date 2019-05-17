В Рязани пропала 51-летняя женщина

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В Рязани пропала 51-летняя Ирина Остапенко. Она дезориентирована, сообщили в группе «
Женщина ушла из дома в четверг, 16 мая.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза.
Была одета в синюю длинную куртку, черные бриджи и синие спортивные тапочки.
Всех, кто видел рязанку, просят позвонить по телефонам:
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