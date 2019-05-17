В «Рязаньэнерго» провели День охраны труда

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошел очередной День охраны труда. Комиссия в составе руководства предприятия и инженерно-технических работников проверила персонал на соблюдение правил организации рабочего места, наличия спецодежды и средств защиты.
Также были проведены показательные допуски бригад к работе по замене изоляторов на линии 10 кВ. Особое внимание уделили обсуждению вопросов, касающихся охраны труда. Специалисты управления производственной безопасности и производственного контроля рассказали сотрудникам районных подразделений предприятия о фактах производственного травматизма в других энергетических компаниях, провели детальный разбор ошибок и анализ подобных случаев.
«Жизнь и здоровье всегда должны быть в приоритете. В погоне за оперативностью никогда не стоит забывать о мерах безопасности. Очень важно, что бы каждый сотрудник понимал ценность правил по охране труда, осознавал для чего они и четко соблюдал их, — подчеркнул заместитель главного инженера-начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Евгений Зубков. — Нельзя не отметить, что наши работники в ходе мероприятий по охране труда активно участвовали в обсуждении вопросов безопасности. Мы подробно разобрали каждую ситуацию».
Справка:
«Рязаньэнерго» — филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». В настоящее время филиал «Рязаньэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Рязанской области. В состав филиала входят 12 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью свыше 39 тысяч квадратных километров с населением более 1 миллиона 114 тысяч человек.
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