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10:28, 17 мая 2019 243
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В центре Тулы водитель «Лады» сбил девушку на тротуаре

В центре Тулы водитель «Лады» сбил девушку на тротуаре

В центре Тулы водитель «Лады» сбил девушку на тротуаре. Об этом написал интернет-портал «Тульские новости».

16 мая на улице Токарева произошло ДТП — водитель автомобиля Lada Priora столкнулся в припаркованной Lada Granta, после чего вылетел на тротуар, где находилась молодая девушка.

По словам очевидцев, на вид ей около 16 лет. Травмы пешехода оказались несерьезными, однако, девушке потребовалась помощь медиков.

Как сообщили изданию очевидцы, водитель хотел скрыться с места ДТП, но его остановили прохожие. На место аварии вызывали сотрудников ГИБДД.


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