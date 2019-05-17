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В центре Тулы водитель «Лады» сбил девушку на тротуаре. Об этом написал интернет-портал «
16 мая на улице Токарева произошло ДТП — водитель автомобиля Lada Priora столкнулся в припаркованной Lada Granta, после чего вылетел на тротуар, где находилась молодая девушка.
По словам очевидцев, на вид ей около 16 лет. Травмы пешехода оказались несерьезными, однако, девушке потребовалась помощь медиков.
Как сообщили изданию очевидцы, водитель хотел скрыться с места ДТП, но его остановили прохожие. На место аварии вызывали сотрудников ГИБДД.
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