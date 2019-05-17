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18:21, 17 мая 2019 1 394
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Семь рязанских медицинских центров осудили за создание картеля

Семь рязанских медицинских центров осудили за создание картеля

Семь рязанских медицинских центров осудили за создание картеля. Об этом сообщил сайт регионального ФАС.

В пятницу, 17 мая, арбитражный апелляционный суд принял решение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб.

В ноябре 2017 года комиссия Управления признала ООО «ВЕДМЕД Эксперт», ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+", ООО «Лекарь», ООО Медицинский центр «МЕДЭКСПРЕСС» нарушившими закон «О защите конкуренции». Компании создали картеля на рынке оказания медицинских услуг.

Нарушение заключалось в том, что организации-конкуренты заключили соглашение поддерживать цены на торгах, проводимых органами власти и бюджетными организациями.

Так, участниками картеля применялась следующая модель поведения:

  • перед проведением торгов на электронную почту указанных лиц приходило сообщение о том, какой участник соглашения становится победителем;
  • в ходе торгов участники входили на торговую площадку и делали не более одного шага;
  • последним предложение делал тот участник, который заранее был определен победителем.

С июля 2015 года указанную модель применили не менее чем в 30 аукционах.

Все участники картеля и виновные должностные лица организаций привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов на общую сумму семь миллионов рублей.


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