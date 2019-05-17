Рязанец с двумя ножами пытался убить свою бывшую жену

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Житель Сасова с двумя ножами пытался убить свою бывшую жену. Об этом сообщил
По данным следствия, вечером 8 мая 2019 года в селе Борки Шиловского района пьяный мужчина ворвался в дом к своей бывшей супруге с двумя ножами. Он попытался нанести женщине удар в область шеи, но как уточнили следователи, потерпевшая «сильно сопротивлялась».
Позже 31-летней женщине помогли ее мать и соседи, которые «скрутили дебошира».
В отношении 44-летнего мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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