На обустройство парковок в рязанских дворах выделят почти четыре миллиона

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На обустройство парковок в рязанских дворах из городского бюджета выделят почти четыре миллиона рублей. С предложением выделить деньги на завершение проекта «Доступная парковка» выступила фракция «Единая Россия» в Рязанской гордуме, сообщил сайт регионального отделения партии.
В пятницу, 17 мая, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры замначальника Управления благоустройства Алексей Муковнин пояснил, что «Дирекция благоустройства города» обследовала все объекты проекта. Дефекты нашли у 52 из 99 парковок. Кроме того, еще на 11 стоянках должны требуется завершение работ, к 13 подрядчик в прошлом году не приступил.
«Мы проводили встречи с жителями, обсуждали вопрос организации парковочных мест во дворах с представителями администрации, подрядчиками, а в итоге получили социальный негатив, — отметил член фракции „Единая Россия“ в гордуме Александр Сидоров. — Например, во дворе дома 2/68 на улице Ленина в моем округе парковку нужно полностью переделывать».
Инициативу фракции поддержали все члены комитета.
«Это недопустимо, когда благие идеи не доводят до конца. Депутатский корпус, независимо от принадлежности к той или иной фракции, проконтролирует, как решается вопрос с организацией парковок», — отметила председатель гордумы Юлия Рокотянская.
Представители администрации заверили, что все работы выполнят к концу лета. Депутаты попросили чиновников ускорить сроки сдачи парковок.
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