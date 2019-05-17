Калужские полицейские изъяли поддельные часы на сумму больше миллиона рублей

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Полицейские изъяли поддельные часы на сумму больше миллиона рублей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
В одном из магазинов города Кременки Жуковского района нашли поддельные часы с логотипом известной фирмы.
Всего в торговой точке обнаружили и изъяли 12 таких хронометров общей стоимостью более миллиона рублей.
Эксперт подтвердил, что данные часы являются контрафактом.
Дело направлено в суд.
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