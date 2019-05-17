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13:13, 17 мая 2019 694
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Калужские полицейские изъяли поддельные часы на сумму больше миллиона рублей

Калужские полицейские изъяли поддельные часы на сумму больше миллиона рублей

Полицейские изъяли поддельные часы на сумму больше миллиона рублей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В одном из магазинов города Кременки Жуковского района нашли поддельные часы с логотипом известной фирмы.

Всего в торговой точке обнаружили и изъяли 12 таких хронометров общей стоимостью более миллиона рублей.

Эксперт подтвердил, что данные часы являются контрафактом.

Дело направлено в суд.


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